Из ювелирного магазина на Невском пропали украшения на 800 тысяч

В ювелирном магазине в торговом комплексе «Невский центр» обнаружили крупную пропажу.

Неизвестные вынесли оттуда украшения с якутскими бриллиантами на сумму порядка 800 тысяч рублей, сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Было написано заявление в полицию. Дата, время и личность преступника выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе неизвестный разбил витрину в ювелирном магазине. Ущерб составил 145 216 рублей. По описанию подозреваемый в совершении хищения — мужчина, который был одет в серую куртку, черный свитер с капюшоном, черно-белые штаны и черно-белые кроссовки. На лице мужчины была маска.