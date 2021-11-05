Из ювелирного магазина на Невском пропали украшения на 800 тысяч

Из ювелирного магазина на Невском пропали украшения на 800 тысяч
Дата, время и личность преступника выясняются. Фото: pixabay.com

В ювелирном магазине в торговом комплексе «Невский центр» обнаружили крупную пропажу.

Неизвестные вынесли оттуда украшения с якутскими бриллиантами на сумму порядка 800 тысяч рублей, сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Было написано заявление в полицию. Дата, время и личность преступника выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе неизвестный разбил витрину в ювелирном магазине. Ущерб составил 145 216 рублей. По описанию подозреваемый в совершении хищения — мужчина, который был одет в серую куртку, черный свитер с капюшоном, черно-белые штаны и черно-белые кроссовки. На лице мужчины была маска.

новости СПб розыск ювелирные изделия


 

Новости партнеров
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из ювелирного магазина на Невском пропали украшения на 800 тысяч
Мужчина разгуливал по лесопарку в Ленобласти с наркотиками
У группы ABBA вышел альбом спустя 40 лет
На улице Антонова-Овсеенко сбита восьмиклассница
ВОЗ: эффективность индийской вакцины Covaxin против штамма «Дельта» составила 68%
Ученые выяснили, какой напиток вызывает преждевременное старение
Врачи «Ленэкспо» выходили пациента с поражением легких 96%
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве