В Петроградском районе неизвестный разбил витрину в ювелирном магазине

В Петроградском районе неизвестный разбил витрину в ювелирном магазине
В Петроградском районе неизвестный разбил витрину в ювелирном магазине. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петроградском районе Петербурга неизвестный разбил витрину в ювелирном магазине и похитил две пары часов. Как стало известно Gazeta.spb ущерб составил 145 216 рублей.

Вчера с заявлением в УМВД России по Петроградскому району обратилась управляющая ювелирным магазином «Ника» и сообщила, что было совершено хищение продукции ООО «Лилия». Неизвестный в ночь с 12 на 13 октября разбил витрину ювелирного магазина по адресу Большой проспект П.С. дом 26/2 и забрал 4 штуки наручных часов, две из которых были из золота, а другие две из биметалла.

Общий ущерб, который удалось подсчитать в процессе инвентаризационный описи составил 145 216 рублей и 67 копеек. Управляющая просит найти неизвестного вора.

По описанию подозреваемый в совершении хищения — мужчина, который был одет в серую куртку, черный свитер с капюшоном, черно-белые штаны и черно-белые кроссовки. На лице мужчины была маска.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера городской суд Санкт-Петербурга постановил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе администрации Выборгского района Ленобласти, которого считают причастным к пропаже из бюджета 700 млн рублей.

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