Неизвестный взломал дверь церкви Михайловского замка

В церковь Михайловского замка проник мужчина. Возможно, его цель была кража.Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

В церковь Михайловского замка проник мужчина. Возможно, его цель была кража.Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

В Петербурге в церковь Михайловского замка проник некий мужчина. По всей видимости, у гражданина была цель кражи.

Ранним утром, примерно в 6 утра, 5 ноября, работники ФГУП «Охрана» Росгвардии, осуществлявшие безопасность Михайловского замка на Садовой улице, установили, что неизвестный проник в домовую церковь дворца. Была нажата тревожная кнопка.

На месте случившегося был задержан 27-летний гражданин. Он взломал дверь и проник в церковь. предполагается, что сделано это было с целью кражи.

Мужчину отправили в территориальный отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области неизвестные, вырыв подкоп, украли кабели на 16 миллионов рублей.