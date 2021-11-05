В субботу петербуржцев ждет пасмурный и дождливый день

В субботу петербуржцев ждет пасмурный и дождливый день
В субботу в Петербурге польют дожди. Фото: pexels.com

Жителей Северной столицы ждет облачная суббота. В первый выходной ноября в городе пройдут дожди.

Небольшое количество осадков выпадет 5 ноября, скорее всего, в виде дождя.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что в городе будет пасмурно и дождливо.

Ночью задует западный, юго-западный ветер, днем же он будет юго-западным, также начнет плавно переходить к южному и юго-восточному умеренному.

В темное время суток температура воздуха составит +2…+4 градусов. Днем будет практически также. Термометры покажут +4…+6 градусов.

Атмосферное давление ночью и ближе к утру начнет повышаться, а вот днем вновь упадет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне выходных в Петербурге продут дожди.

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