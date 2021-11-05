В субботу петербуржцев ждет пасмурный и дождливый день

Жителей Северной столицы ждет облачная суббота. В первый выходной ноября в городе пройдут дожди.
Небольшое количество осадков выпадет 5 ноября, скорее всего, в виде дождя.
ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что в городе будет пасмурно и дождливо.
Ночью задует западный, юго-западный ветер, днем же он будет юго-западным, также начнет плавно переходить к южному и юго-восточному умеренному.
В темное время суток температура воздуха составит +2…+4 градусов. Днем будет практически также. Термометры покажут +4…+6 градусов.
Атмосферное давление ночью и ближе к утру начнет повышаться, а вот днем вновь упадет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне выходных в Петербурге продут дожди.