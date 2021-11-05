Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 48%

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 48%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Неделей ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в стране достиг 46,8%.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в стране выявлено 8 714 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России. Он напомнил, что в сутки выявляют больше 40 тысяч случаев заражения, раньше таких цифр не было.