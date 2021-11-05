Ученые нашли способ лечения рака молочной железы

Ученые нашли способ лечения рака молочной железы
Молекула, известная как DDR1, организует внеклеточную матрицу. Фото: pixabay

Ученые нашли новый метод, который поможет в лечении рака молочной железы. Специалисты определили ключевую молекулу, препятствующую проникновению иммунных клеток в опухоли.

Ее своевременное удаление поможет остановить развитие рака, сообщается в журнале Nature.

Ученые изучали трижды негативный рак молочной железы. На данную форму онкологии приходится около 15% всех случаев. Этот тип рака не имеет рецепторов, обычно применяемых в таргетных методах терапии. Это осложняет нацеливание на раковые клетки.

Иммунотерапия предназначается для активации иммунных клеток, когда они могут попасть в центр самой опухоли. После этого опухоль не только перестает расти, но и организм защищается от остальных разновидностей рака. На основе полученных данных ученым удалось создать уникальное терапевтическое антитело, которое разрушает линию защиты вышеназванной молекулы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач Михаил Давыдов рассказал о первых симптомах рака, которые срочно требует медицинской помощи. Первый симптом — это регулярный кашель, отмечает доктор. Особенно это касается случаев, если при кашле выделяется слюна с кровью.

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