Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с участием ее дочери во МХАТе

Мать Ольги Бузовой Ирина прокомментировала отмену спектакля с участием ее дочери в Московском художественном академическом театре им. Горького (МХАТ).

«У нее были какие-то планы на отдых, но, честно говоря, я не в курсе. Она же должна отдыхать когда-то», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Подробностей, связанных с планами на отдых свой дочери, женщина не сказала.

Напомним, генеральный директор МХАТа Владимир Кехман рассказал о переносе спектакля «Чудесный грузин», который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок. Причина — плохие продажи билетов в период карантина. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ольга Бузова прокомментировала высказывания хейтеров, которым не понравилось, что она будет участвовать в спектакле МХАТа. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка написала, что люди, которые могут – делают, а те, у кого не получаются, критикуют.