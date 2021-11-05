Спасатели потушили пожар в «трешке» в Выборгском районе

Спасатели потушили пожар в «трешке» в Выборгском районе
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В пятницу, 5 ноября, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:40 мск. Пожар произошел на Диагональной улице, дом 4, корпус 1.

В трехкомнатной квартире обгорели постельные принадлежности, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

Справиться с огнем удалось в 15:06 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в трехкомнатной квартире на Витебском проспекте потушили пожар.

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