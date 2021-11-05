В Москве госпитализировали годовалого ребенка после падения с пятого этажа

В Москве госпитализировали годовалого ребенка после падения с пятого этажа
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии после падения с пятого этажа. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы.

Она отметила, годовалый мальчик, оставшись без присмотра родителей, выпал с пятого этажа на улице Михайлова в Москве. Проводится доследственная проверка, сообщает РИА «Новости».

«Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.

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