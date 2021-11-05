Ученые: Bluetooth-наушники представляют смертельную опасность

Ученые: Bluetooth-наушники представляют смертельную опасность
Беспроводные наушники могут привести к раку. Фото: Pixabay

Согласно исследованиям ученых, использование мини-гарнитуры может привести к раку.

Эксперименты, проводимые деятелями науки, показали, что Bluetooth-наушники могут вызывать онкологические заболевания у человека. Об этом сообщает Al Arabia.

Так, электромагнитные излучения от беспроводных наушников наносят вред мозгу. Кроме того, есть вероятность, что это приведет к опасным последствиям, не исключается и онкология.

Анализы показали, что уровень радиации Bluetooth-устройств ниже, чем у телефонов, рентгеновских или ультрафиолетовых излучений. Но несмотря на это, их систематическое использование грозит проблемами со здоровьем из-за близости к мозгу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, какой напиток вызывает преждевременное старение.

Bluetooth-наушники беспроводные наушники онкология рак ученые


 

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