Ученые выяснили, какой напиток вызывает преждевременное старение

По мнению исследователей из калифорнийского университета в Сан-Франциско, сладкие газированные напитки способны сократить длительность жизни.

Преждевременное старение организма, как пишет Eat This, Not That, способны вызвать газировки. Эксперты наблюдали за состоянием здоровья более 5 тысяч американцев в возрасте от 20 до 65 лет. Все они не имели сердечно-сосудистых заболеваний.

Научные эксперименты выявили, что сладкие газированные напитки ускоряют старение тканей на клеточном уровне. Люди, употребляющие в большом количестве этот продукт, обладали более короткими теломерами — участками ДНК на концах хромосом в лейкоцитах, которые связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний и сокращением жизни.

Деятели науки выяснили, что если ежедневно употреблять пол-литра сладкого газированного напитка, то продолжительность жизни может сократиться на 4,6 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для здоровья напиток.