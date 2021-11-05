На стройке в Ватутинках, где напали на мужчину с ребенком, задерживают рабочих

На одной из строек в столичном районе Новые Ватутинки, где четверо мужчин напали на отца с ребёнком, идут задержания, минимум троих задержали.

На территории района находятся автозаки полиции. Из одного из них вышла группа полицейских и направилась для проверки к одной из строек, сообщает РИА «Новости». На другой стройке сотрудники полиции вели задержанных в автобус

Напомним, в районе Ватутинки в Новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком. Ему на помощь пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.