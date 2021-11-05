Минобороны РФ подготовило резерв для помощи регионам в борьбе с ковидом

Минобороны РФ подготовило резерв для помощи регионам в борьбе с ковидом
Коронавирус продолжает распространяться по стране. Фото: pexels.com

Минобороны РФ создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи в борьбе российским регионам с ковидом.

В составе резерва сформированы девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад, часть из них уже задействована в оказании медицинской помощи пациентам с ковидом в разных регионах страны, сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тыс. койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом, 50% ведомственного коечного фонда выделили для лечения гражданских пациентов.

С начала пандемии России выявлено 8 714 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли еще пять новых пунктов вакцинации. Два пункта появились на Васильевском острове в стоматологических поликлиниках, еще два пункта открыли в торговых центрах, пятый пункт заработал в Кронштадте.

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