Появились подробности нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Появились подробности нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
Выясняются обстоятельства произошедшего. Фото: pixabay

Автор видео о нападении группы молодых людей на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках рассказал подробности произошедшего.

По его словам, после конфликта его участники решили назначить «встречу» на следующий день.

«Они договорились завтра в три. Ребенок вел себя отлично, даже не плакал. Но испугался», — рассказал он телеканалу «Звезда».

Напомним, в районе Ватутинки в Новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком. Ему на помощь пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.

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