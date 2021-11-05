Кошачьи лемуры, розовые пеликаны, саймири: какие экзотические животные «прилетели» за год в Петербург

Кошачьи лемуры, розовые пеликаны, саймири: какие экзотические животные «прилетели» за год в Петербург
Детеныш кошачьего лемура катается на спине мамы. Фото: @spbzoopark on Instagram

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в этом году осмотрели 20 экзотических и диких животных, которые прилетели в аэропорт Пулково. Всех пушистых пассажиров перевозили без нарушения закона.

В Ленинградский зоопарк прибыли два розовых пеликана и две саймири (беличьих обезьяны). Кроме того, для предпринимателя из Ленинградской области привезли четырех кошачьих лемуров, харзу, корсака и зеленую мартышку, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Из Северной столицы в Красноярский край, Калининградскую и Магаданскую области улетели карликовый камерунский козёл, карликовые французские овца и баран, лиса, саймири, питон, удав, паук-птицеед, бородатая агама.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 2021 год стал годом большого прибавления в Ленинградском зоопарке. Новые животные появляются не только при покупке или в качестве подарков от других зоопарков — часто они рождаются у пушистых жителей.

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