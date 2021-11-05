«До родов не могу сделать операцию». Бузова рассказала о страхе потерять зрение

«До родов не могу сделать операцию». Бузова рассказала о страхе потерять зрение
Ольга Бузова. Фото: скриншот Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, почему не может провести операцию по коррекции зрения.

На вопрос подписчика о том, какой у неё минус, артистка ответила, что очень сильный.

Отвечая на вопросы в Instagram, Бузова рассказала, почему не может сделать операцию.

«Я никогда не была беременна и пока не рожала. Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение. Только после», — ответила она.

Певица иногда появляется перед публикой в очках или носит линзы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ольга Бузова прокомментировала высказывания хейтеров, которым не понравилось, что она будет участвовать в спектакле МХАТа. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте.

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