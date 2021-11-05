Science: эффективность вакцин от коронавируса упала почти в 2 раза

Science: эффективность вакцин от коронавируса упала почти в 2 раза
Эффективность вакцин от коронавируса упала почти в 2 разаФото: pexels.com

Стало известно, что к концу 2021 года эффективность любых вакцин от коронавирусной инфекции снизилась до 48,1 процента в среднем.

Американские ученые Института общественного здравоохранения, Медицинского центра по делам ветеранов и Научного центра здравоохранения Техасского университета заключили, что к концу текущего 2021 года эффективность вакцин от COVID-19 упала почти в 2 раза. Анализ действия прививки был проведен по данным за период от февраля 2021 года по октябрь 2021 года. Об этом сообщает научный журнал Science.

Исследователи проанализировали динамику иммунной защиты вакцинированных в период наиболее широкого распространения дельта-варианта коронавируса. Наиболее сильно снизилась эффективность у вакцины Janssen от Johnson & Johnson. На октябрь защита препаратом составила 13,1%, тогда как в феврале прививка защищала на 86,4%. Вакцина от Pfizer предоставляет защиту на 43,3%, изначально показатели составляли 86%.

Наименьшее снижение эффективности защиты продемонстрировала вакцина Moderna. С 89,2% защита снизилась до 58%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились а 60 004 358 раз, полностью — 57 256 745 раз.

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