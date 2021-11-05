Американские ученые выяснили, как работает мозг с двумя языками

Американские ученые выяснили, как работает мозг с двумя языками
Американские ученые выяснили, как работает мозг с двумя языками. Фото: unsplash.com

Группа ученых из Нью-Йорка изучила, как работает мозг с объединением слов из одного из языка, а также из двух разных.

В США более 60 миллионов жителей двуязычны и многоязычны. Ученым удалось понять, как происходит переключение с одного языка на другой у таких людей. Исследования и наблюдения экспертов приведены в журнале «eNeuro».

Выяснилось, что переход между языками является естественным процессом для людей, знающих два языка. Такая особенность связана с наличием в голове системы, благодаря которой переход между языками становится для человека незаметным.

«Языки могут различаться по тому, какие звуки они используют и как они организуют слова для формирования предложений. Однако все языки включают процесс объединения слов для выражения сложных мыслей. Наш мозг способен работать на нескольких языках», — отмечает автор исследовательской статьи Сара Филлипс.

Эксперт подчеркнула, что люди говорящие на нескольких языках имеют способность формировать предложения из слов разного языка. Одним из выводов исследования стало то, что люди способны разговаривать более, чем на двух языках.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лингвисты Санкт-Петербургского госуниверситета создали словарь пословиц эпохи коронавируса, который стал частью академического «Словаря русского языка коронавирусной эпохи».

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