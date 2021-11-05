Эксперты считают, что плацента беременных женщин, больных COVID-19, также может быть заражена

Эксперты считают, что плацента беременных женщин, больных COVID-19, также может быть заражена
Эксперты считают, что плацента беременных женщин, больных COVID-19, также может быть заражена. Фото: pixabay

Швейцарские эксперты обнаружили, что плацента беременных женщин при заражении коронавирусом тоже может заражена.

По мнению ученых, беременные женщины на 70% более склоны к заболеванию коронавирусом, чем другие люди того же возраста. Швейцарский институт вирусологии и иммунологии провел свое исследование на эту тему, результаты которого привели РИА Новости.

В случае заражения коронавирусом у беременной повышается вероятность тяжелого течения болезни. Риск преждевременных родов в такой ситуации увеличивается в 2-3 раза. Кроме того, вероятно, плод может просто не выжить.

Исследователи отметили, что вирус может поразить клетки плаценты и начать размножаться в ней.

«Тысячи вирусных частиц могут быстро образовываться в плаценте. Кроме того, мы заметили, что экспрессия рецептора SARS-CoV-2 в плаценте очень изменчива и специфична для каждой беременности, что может объяснить, почему вирус иногда передается плоду», — передается в сообщении исследователей.

Беременным женщинам рекомендуется привиться от коронавируса. По мнению врачей, вакцина может защитить плод от возможных негативных эффектов болезни.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что планируется проверка об информировании женщин о возможности вакцинации. Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец отметил, что уровень вакцинации среди беременных в городе очень низкий.

беременность вакцинация коронавирус Россия швейцарские ученые


 

Новости партнеров
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный мужчина из Тихвина звонил в полицию и сыпал угрозами
Жертвами коронавируса за сутки стали 86 петербуржцев
В давке на музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек
Вход в ЦПКиО сделали бесплатным на день из-за дождя
В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
В Ленобласти еще 398 человек заболели коронавирусом
Грабители вынесли из дома во Всеволожском районе 2 млн рублей и золото
Невролог назвала фактор, повышающий риск заболеть COVID-19