В субботу в Пулково нет задержанных рейсов

В субботу, 6 ноября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Ранее в Пулково задержали четыре авиарейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Антальи, Иркутска и Москвы. Первым задержался рейс «Уральских авиалиний» до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:45, однако время вылета сдвинули на 13:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.