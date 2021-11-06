В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз ковида

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная заявила, что у коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно.

По ее словам, если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя ковид, особенно если несколько дней назад контактировал с больным, сообщает РИА «Новости». Однако, чтобы поставить диагноз, необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ.

С начала пандемии в России выявлено 8 714 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились а 60 004 358 раз, полностью — 57 256 745 раз.