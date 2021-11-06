В Петербурге в субботу ожидается дождь с мокрым снегом

В Петербурге в субботу ожидается дождь с мокрым снегом
В городе пройдет мокрый снег. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В субботу, 6 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Днем выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами переходящие в мокрый снег», — сообщил синоптик.

Днем температура воздуха ожидается на уровне +5…+7 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за постоянных осенних перепадов температуры иммунитет может сильно ослабнуть.

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