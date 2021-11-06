В Германии проигнорировали мнение Польши при оценке «Северного потока — 2»

В Германии проигнорировали мнение Польши при оценке «Северного потока — 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Немецкое министерство экономики не стало учитывать позицию Польши во время оценки газопровода «Северный поток — 2» для его сертификации в Евросоюзе. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Как пишет издание, минэкономики заявило, что проект не ставит под угрозу газоснабжение как ФРГ, так и Евросоюза. С этим не согласились в польском управлении по регулированию в сфере энергетики.

В Польше предупредили об «особенно высоких рисках для безопасности снабжения», подчеркнув, что российский газопровод может «даже угрожать надежности поставок газа определенным странам — членам ЕС».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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