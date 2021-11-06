Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе

Лучше не пить кофе натощак и предпочесть ему стакан теплой воды. Фото: pixabay

Лучше не пить кофе натощак и предпочесть ему стакан теплой воды. Фото: pixabay

Основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников рассказал о том, что кофе лучше всего хранится в виде зерна, при этом важна герметичность емкости, в которой он содержится.

Это важно, чтобы не допустить окисления зерен напитка и их порчу. По словам эксперта, при правильном хранении кофе надолго сохранит насыщенный вкус.

Главная проблема при хранении кофе – попадание кислорода в сосуд с напитком, сообщает агентство “Прайм”.

Кроме того, немаловажное значение имеет правильное место хранения. Подойдет хорошо закрытая пачка или плотно закупоренная стеклянная банка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-диетолог Марина Степанян рассказала о полезных свойствах чая и кофе, а также о потенциальном вреде от частого употребления этих напитков. По словам специалиста, оба напитка содержат кофеин, однако чай уступает кофе по его содержанию.