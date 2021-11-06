Стали известны основные симптомы ковида у вакцинированных

После вакцинации риск заболеть коронавирусом значительно снижается, но полностью исключать вероятность заражения ковидом нельзя.

По мнению инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Руне Хартманна, у вакцинированных болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных, сообщает Датское радио (DR).

Ситуация, при которой даже полностью привитые люди заражаются ковидом называется «прорывной инфекцией».

Согласно исследованию специалистов из ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, — у вакцинированных коронавирус сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. Жар и потеря обоняния после прививки наблюдаются редко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, как протекает коронавирусная инфекция у маленьких пациентов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в октябре в детскую больницу имени Филатова поступили 330 детей с коронавирусом.