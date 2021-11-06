В воскресенье в Петербурге пройдет дождь

В воскресенье, 6 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Выпадут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, переходящий к южному, юго-восточному умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +2…+4 градуса, днем температура воздуха кажется на уровне +4…+6 градусов.

Атмосферное давление ночью и утром будет повышаться, днем будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!