В Петербурге памятник Городовому сменил место «жительства»

В Петербурге памятник Городовому сменил место «жительства»
Скульптуру "Городовой" демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Теперь достопримечательность расположили у здания ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

В Санкт-Петербурге перенесли на новое место бронзовый памятник Городовому. Теперь его можно увидеть на островке безопасности на перекрестке Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Раньше работа скульптора Альберта Чаркина стояла на Малой Конюшенной улице. Недавно власти приняли решение отреставрировать памятник и отправить на новое место «жительства» — у зданий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент завершены работы по благоустройству, открытие Городового планируется на 10 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реставрация домов-памятников обойдется Петербургу в 4,5 млрд рублей.

городовой ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб памятник


 

Новости партнеров
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Десять лет без МС Вспышкина: каким был первый диджей России и Петербурга
Десять лет без МС Вспышкина: каким был первый диджей России и Петербурга
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге памятник Городовому сменил место «жительства»
В Красном Селе трое мужчин устроили стрельбу
У Шамокши разыскивали потерявшихся в лесу женщину и мужчину
После смертельного ДТП на «Коле» проводится проверка
В воскресенье в Петербурге пройдет дождь
Стали известны основные симптомы ковида у вакцинированных
На пересечении Учебного и Есенина произошло ДТП с участием КамАЗа
Эколог назвала страны, которые находятся под угрозой исчезновения