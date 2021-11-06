В Петербурге памятник Городовому сменил место «жительства»

Теперь достопримечательность расположили у здания ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

В Санкт-Петербурге перенесли на новое место бронзовый памятник Городовому. Теперь его можно увидеть на островке безопасности на перекрестке Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Раньше работа скульптора Альберта Чаркина стояла на Малой Конюшенной улице. Недавно власти приняли решение отреставрировать памятник и отправить на новое место «жительства» — у зданий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент завершены работы по благоустройству, открытие Городового планируется на 10 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реставрация домов-памятников обойдется Петербургу в 4,5 млрд рублей.