На Наставников полицейским после ДТП пришлось нести на руках водителя

На Наставников полицейским после ДТП пришлось нести на руках водителя
В аварии пострадал один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчина не торопился в полицию, поэтому его туда доставили.

В Красногвардейском районе в ночь на 6 ноября произошла жесткая авария, в результате которой один из участников получил травмы. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», а также в региональном УГИБДД.

Инцидент случился на перекрестке проспектов Наставников и Энтузиастов. Там столкнулись несколько автомобилей, после чего один из водителей повел себя неадекватно. Он пытался сбежать и не собирался в полицию. В какой-то момент сотрудникам правоохранительных органов, чтобы усадить странного автомобилиста в свой автомобиль, пришлось нести его на руках. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после смертельного ДТП на «Коле» проводится проверка. В результате аварии водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 59-летнюю женщину, которая сидела рядом, в тяжелом состоянии госпитализировали, где впоследствии скончалась.

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