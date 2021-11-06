В Петербурге зафиксировано 3138 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 3138 новых случаев коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 3138 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 6 ноября.

В России за сутки зафиксировано 41 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 188 летальных исходов. При этом 29 201 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

ковид коронавирус статистика


 

Новости партнеров
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Десять лет без МС Вспышкина: каким был первый диджей России и Петербурга
Десять лет без МС Вспышкина: каким был первый диджей России и Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зафиксировано 3138 новых случаев коронавируса
В Петербурге мошенники обманули пенсионера более чем на 2 млн рублей
На Наставников полицейским после ДТП пришлось нести на руках водителя
На Седова мужчина, пытавшийся помочь другу, упал с крыши и умер
В Петербурге памятник Городовому сменил место «жительства»
В Красном Селе трое мужчин устроили стрельбу
У Шамокши разыскивали потерявшихся в лесу женщину и мужчину
После смертельного ДТП на «Коле» проводится проверка