Росгвардейцы задержали мужчину во время ограбления частного дома в Новоселье

В Ломоносовском районе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, проникшего в частный дом.

Злоумышленник прокрался в частный дом на Заречной улице в Новоселье. Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти», росгвардейцы прибыли на место происшествия после того, как в доме сработала сигнализация. Они увидели, что разбитые стекла входной двери цокольного этажа и окна второго этажа, к которому была приставлена металлическая лестница.

Вскоре подъехал хозяин дома. Подозреваемый спрятался в гараже на цокольном этаже дома. На втором этаже нашли сумку с вещами, которую мужчина, видимо, планировал вынести. Подозреваемого задержали и передали полиции.

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