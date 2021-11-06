Диетолог рассказала, как питаться в праздничные дни

Диетолог рассказала, как питаться в праздничные дни
Во время праздников стоит соблюдать привычную диету. Фото: Pixabay

Довольно часто люди после праздников сталкиваются с проблемами с пищеварением.

Диетолог Алина Губанова рассказала, как избежать проблем с пищеварением после праздничных дней. Об этом сегодня, 6 ноября, пишет РИА Новости.

Губанова отметила, что стоит соблюдать привычную диету, чтобы избежать недомоганий. А вот придерживаться раздельного питания и принимать пищевые добавки врач не советует, так как польза от них не доказана.

«Во время праздников постарайтесь все же придерживаться такого же пищевого поведения, как и в обычные дни, возможно, с небольшими послаблениями»,

— пояснила диетолог.

Губанова советует не ругать себя за переедание и постараться лучше контролировать себя в следующий раз. Она отметила, что важно пить воду и постепенно возвращаться к привычному режиму питания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог назвал овощи, снижающие уровень стресса. Человек нуждается в сезонных овощах не только из-за их пользы для здоровья.

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