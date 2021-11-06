Пенсионерка пострадала во время прогулки у Бугровского маяка

Пенсионерка пострадала во время прогулки у Бугровского маяка
Пенсионерку пришлось госпитализировать. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Женщину госпитализировали с травмой головы.

В Кировском районе Ленобласти во время прогулки пострадала пенсионерка. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Инцидента произошел у Бугровского маяка ранним утром. Женщина прогуливалась по достопримечательности и по не установленной причине получила травму головы. На место вызвали медиков, которые экстренно госпитализировали пенсионерку.

Напоминаем, что Бугровский маяк находится на берегу Ладожского острова. Его построили в начале прошлого века. На данный момент большая часть маяка уничтожена – от сооружения после Великой Отечественной войны остался фундамент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил дело по факту травмирования поездом 14-летней девочки. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручал руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о ходе проведения проверки.

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