СК возбудил дело по факту травмирования поездом 14-летней девочки

СК возбудил дело по факту травмирования поездом 14-летней девочки
Назначены необходимые экспертизы. Фото : Следственный Комитет РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дел по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» для того, чтобы в полном объеме установить все обстоятельства, причины и условия, приведших к получению травм девочки от высокоскоростного поезда.

Накануне 14-летняя девочка находилась у края железнодорожной платформы 271 км перегона станций Угловка — Алешинка. В результате возникшего воздушного потока, образовавшегося проходящим высокоскоростным поездом «Санкт-Петербург – Москва», она травмировалась. Сейчас она находится в больнице. Об этом сообщает СК.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, членов локомотивной бригады, родителей пострадавшей. Назначены необходимые экспертизы. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, глава СК России Александр Бастрыкин поручал руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о ходе проведения проверки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у мусорного бака обнаружили труп.

новости СПб поезд происшествие санкт-петербург следственный комитет


 

Новости партнеров
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Россиян предупредили о рисках лишиться жилья
Россиян предупредили о рисках лишиться жилья
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК возбудил дело по факту травмирования поездом 14-летней девочки
В Петербурге у мусорного бака обнаружили труп
В Петербурге двое неизвестных подожгли «Газель»
В Петербурге охранник «Пятерочки» избил подростка
В Петербурге у клуба нашли пьяного мужчину с пробитой головой
В Калининском районе загорелось административное здание
В Красногвардейском районе загорелся автосервис
Цены на гречку и овсянку вырастут в 2022 году