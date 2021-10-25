СК возбудил дело по факту травмирования поездом 14-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дел по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» для того, чтобы в полном объеме установить все обстоятельства, причины и условия, приведших к получению травм девочки от высокоскоростного поезда.

Накануне 14-летняя девочка находилась у края железнодорожной платформы 271 км перегона станций Угловка — Алешинка. В результате возникшего воздушного потока, образовавшегося проходящим высокоскоростным поездом «Санкт-Петербург – Москва», она травмировалась. Сейчас она находится в больнице. Об этом сообщает СК.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, членов локомотивной бригады, родителей пострадавшей. Назначены необходимые экспертизы. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, глава СК России Александр Бастрыкин поручал руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о ходе проведения проверки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у мусорного бака обнаружили труп.