В Петербурге у мусорного бака обнаружили труп

В Красносельском районе Петербурга обнаружили труп. Причина смерти пока неизвестна.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее через 02 в полицию Северной столицы поступило сообщение о том, что напротив парадной 2 дома 32 по пр. Кузнецова лежит человек.

В результате установили, что на асфальте рядом с мусорными баками с ссадиной на голове обнаружили труп 56-летнего мужчины. Известно, что при жизни он часто злоупотреблял алкоголем.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По камерам видно, что мужчина проходя между д. 15 к. 2 по Петергофскому ш. и д. 32 по пр. Кузнецова, падает, ударяясь затылком. Затем пролежав некоторое время, он поднимается и уходит в сторону места, где в дальнейшем его обнаружили.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подъезде дома на Новоизмайловском найден труп с синяками.