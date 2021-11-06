До Тамбова, Москвы и Нижнего Новгорода: в Пулково задерживают рейсы

До Тамбова, Москвы и Нижнего Новгорода: в Пулково задерживают рейсы
В аэропорту Пулково задержали три самолета. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В субботу, 6 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают три самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Тамбова, Москвы и Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Тамбова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:20, однако вылет сдвинули на 05:50.

Далее с опозданием вылетит рейс до Москвы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 19:05, при этом самолет полетит лишь в 20:10.

Кроме того, позже положенного улетит самолет до Нижнего Новгорода. Рейс должны были отправить в 11:20, однако по факту это удастся сделать лишь в 12:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граждан Кубы, задержанных в Пулково за подделку документов, заключили под стражу.

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты при коронавирусе
Ложное обморожение пальцев стало новым симптомом коронавируса
Автомобиль развернуло посреди КАД в ливень
Канье Уэст сообщил, что не хочет расходиться с Ким Кардашьян
Автоледи на Mercedes сбила троих пешеходов в Петербурге
Сотрудник морга долгие годы насиловал мертвых женщин и девочек
7 ноября Пулково работает без отмен и задержек
В Петербурге неизвестный украл посылки на почте