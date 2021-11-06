До Тамбова, Москвы и Нижнего Новгорода: в Пулково задерживают рейсы

В субботу, 6 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают три самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Тамбова, Москвы и Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Тамбова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:20, однако вылет сдвинули на 05:50.

Далее с опозданием вылетит рейс до Москвы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 19:05, при этом самолет полетит лишь в 20:10.

Кроме того, позже положенного улетит самолет до Нижнего Новгорода. Рейс должны были отправить в 11:20, однако по факту это удастся сделать лишь в 12:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граждан Кубы, задержанных в Пулково за подделку документов, заключили под стражу.