Названы 6 городов, которые к 2030 году могут оказаться под водой

Названы 6 городов, которые к 2030 году могут оказаться под водой
Стало известно об уходящий под воду городах. Фото: pixabay

Всего шесть городов мира к 2030 году в связи с изменениями климата могут очутиться под водой.

Об этом сообщает Indiatimes, со ссылкой на информацию карты организации Climate Central.

По данным издания, менее чем через десять лет накрытыми водой могут стать Амстердам, Басра, Новый Орлеан, Венеция, Хошимин и Калькутта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что климатологи предупредили жителей России об опасных погодных явлениях, которые будут усиливаться в ближайшие годы. Ученый из Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал, что жителям Северо-Запада следует готовиться к аномальным ветрам и выпадениям осадков, штормам и резким изменениям погоды. А Восточную Россию, при этом, ждут наводнения, а на юге будут засухи и сильная жара. Центральные регионы столкнутся с усилением ветров и резким выпадением осадков.

вода климат климатические изменения


 

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