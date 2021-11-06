Жалобы петербуржцев заставили чиновников проверить сквер на улице Маяковского

В администрации Центрального района проверили сквер на улице Маяковского. Фото: администрация Петепрбурга

В администрации Центрального района проверили сквер на улице Маяковского. Фото: администрация Петепрбурга

В связи с недовольством жителей Петербурга, проживающих у небольшого сквера на улице Маяковского, чиновники решили проверить данное пространство. Затем на территории был усилен контроль за порядком.

О том, чтобы за сквером более тщательно ухаживали, чиновники попросили правоохранительные органы и комитет по благоустройству Петербурга. Об этом рассказали в администрации Центрального района в субботу, 6 ноября.

Большая часть поступающих жалоб касалась несвоевременной уборки небольшого сквера. Поэтому в администрации района выделили дополнительные силы для уборки территории. Это поможет садово-парковому хозяйству «Центральное».

Помимо прочего, правоохранителей попросили усилить контроль за порядком.

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