В Петербурге неизвестный украл посылки на почте

В Петербурге неизвестный украл посылки на почте
Из здания "Почты России" на Дальневосточном проспекте украли посылки. Фото: Pixabay

Злоумышленник разбил окно с торца здания отделения «Почты России» и похитил чужие посылки.

Неприятный инцидент произошел в Невском районе Петербурга на Дальневосточном проспекте, в доме №42. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сейчас вопрос о возбуждении уголовного дела еще решается.

Утром, 5 ноября, по телефону «112» позвонила оператор связи отделения «Почты России». 57-летняя женщина рассказала, что в период с 18:00 3 ноября до 08:30 5 ноября кто-то украл посылки. При этом, с торца здания было разбито окно.

Сумму материального ущерба еще предстоит установить. Стоит отметить, что видеозапись в помещении не велась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в церковь Михайловского замка проник некий мужчина. По всей видимости, у гражданина была цель кражи.

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В Петербурге неизвестный украл посылки на почте
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