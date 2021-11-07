В Колпинском районе утром горел цех по хранению опилок

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар в цеху по хранению опилок.

Возгорание случилось в воскресенье, 7 ноября, в поселке Саперный на Петрозаводском шоссе, №29. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:22. К месту происшествия оперативно прибыли 15 человек на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в цеху происходило тление в вытяжной трубе нагнетателя 30 погонных метров.

В 7:24 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

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