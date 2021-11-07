Десять спасателей ночью тушили полыхающую постройку на улице Кольцова

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар в отдельностоящей постройке.

Возгорание случилось в воскресенье, 7 ноября, в доме №58 на улице Кольцова. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:19. К месту происшествия оперативно прибыли 10 человек на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, огонь вспыхнул в кирпично-газо-блочном хозяйственном помещении, крытом металлом по деревянной обрешетке. Огонь распространился по обрешётке кровли на площади 20 квадратных метров.

В 2:58 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили ночной пожар в частном доме в Ломоносовском районе.