В России за сутки коронавирус подхватили более 39 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подхватили более 39 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 39 165 человек.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 795 095 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 179 случаев, за все время пандемии скончались 246 814 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 26 806 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РФ зафиксирован значительный рост привившихся от новой коронавирусной инфекции.

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