В понедельник в Петербурге пройдет мокрый снег

Рабочая неделя начнется в Петербурге с мокрого снега и дождя.

В ночь на понедельник, 8 ноября, температура воздуха в городе составит +1…+3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +4.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день нерабочей недели в Петербурга дороги свободны от пробок. Ситуация на городских трассах оценивается в один балл.