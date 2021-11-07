Неизвестные обчистили табачную лавку на Новаторов на 1,4 миллиона

Полиция Кировского района Петербурга разыскивает злоумышленников, обокравших табачную лавку.

Преступный инцидент произошел 5 ноября у дома №75 по бульвару Новаторов. Около 21:00 в отдел полиции обратился администратор магазина с заявлением о том, в период с 00:00 до 08:00 неизвестные путем отжатия двери проникли в магазин и похитили табачную продукцию.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, общая сумма ущерба составила 1 400 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании молодого мужчины, похитившего у пенсионерки кошелек на улице Софьи Ковалевской. Злоумышленник похитил у 82-летней местной жительницы кошелек, в котором находилось 4 тысячи рублей. По факту грабежа возбудили уголовное дело.