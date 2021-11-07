Ребенок попал в больницу после ДТП в Выборгском районе

Ребенок попал в больницу после ДТП в Выборгском районе
Полиция проводит проверку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Полиция Выборгского района Петербурга проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

Дорожный инцидент случился 6 ноября на Домостроительной улице. Около четырех часов дня 41-летняя женщина за рулем Ford Focus, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступила проезд встречному Hyundai Creta, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, в результате аварии 13-летний пассажир второй иномарки был госпитализирован в состоянии средней тяжести с различными травмами. Информация о 35-летней женщине, управляющей этой иномаркой, не приводится.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе пострадал подросток при падении с самодельного транспортного средства. 14-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

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