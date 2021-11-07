Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 8 ноября: мокрый снег и ветер

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 8 ноября: мокрый снег и ветер
В городе пройдет дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий в первый день рабочей недели.

В понедельник, 8 ноября, в городе ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ветер восточных, северо-восточных направлений будет дуть со скоростью до 15 метро в секунду, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на понедельник температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +1…+3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +4. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погодных условий


 

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