«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Уралом»

«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Уралом»
Зенит. Фото: Twitter ФК "Зенит"

«Зенит» назвал стартовый состав на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

С первых минут на поле выйдут Дзюба и Азмун.

Полностью состав выглядит следующим образом:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.

После 13-туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата с 29 очками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 октября игра «Зенита» в «Юбилейном» завершилась завершилась его поражением со счетом 68:75 в пользу «Реала».

"Зенит" "Урал" рпл


 

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