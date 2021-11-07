В Петербурге пройдет XX Международный фестиваль балета Dance Open

C 8 по 14 ноября в Петербурге пройдет XX юбилейный сезон Международного фестиваля балета Dance Open.

В программе юбилейного сезона – работы более 20 знаковых хореографов, восемь постановок – премьерных в России. Среди участников – 160 артистов, представляющих более 15 хореографических брендов.

Фестиваль откроет Национальный балет Испании: 8 и 9 ноября в театре «Балтийский дом» виртуозы фламенко представят премьерную в России программу «Обращения».

10 ноября в кинотеатре Angleterre пройдет премьера мультимедийного видеоэкскурса «Балетная азбука».

11 и 12 ноября на сцене Театра музыкальной комедии можно увидеть премьерные в России балеты от знаковых хореографов: Whim/Прихоть Александра Экмана и Promenade/Прогулку Роберта Баттла, а также Kaash Акрама Хана.

14 ноября на сцене БКЗ «Октябрьский» пройдет Гала звезд мирового балета Dance Open.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» состоится 6 апреля на сцене Александринского театра. Постановку представят артисты Академического театра балета Бориса Эйфмана.