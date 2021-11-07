Врач рассказала, кому грозит пугающий симптом ковида

Врач рассказала, кому грозит пугающий симптом ковида
Отек кончиков пальцев и так называемые ложковидные пальцы указывают на гипертрофическую легочную остеоартропатию. Фото: pixabay

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева рассказала, что симптом «ковидных пальцев» чаще всего наблюдается у людей с сосудистой патологией и курильщиков.

«Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия», — приводит ее слова РБК.

Специалист отметила, что кожные проявления у заразившихся коронавирусом возникают достаточно часто. Среди них встречается сыпь и «ковидные пальцы», которые также называют ложным обморожением.

С начала пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что яд скорпиона может спасти от коронавируса. Исследовали взяли генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных.

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