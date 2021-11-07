Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве
Подозреваемому 19 лет. Фото: pexels

Одного из четырех задержанных по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве отправили под арест на два месяца, сообщили РИА Новости в суде.

«Щербинским районным судом города Москвы заключен под стражу Фарамаз Гасанов <…> Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 5 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Подозреваемому 19 лет. Как полагает следствие, именно он во время драки достал нож.

Напомним, в Сети появилось видео нападения четверых мужчин на отца с маленьким ребенком. Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. На помощь мужчине пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Возбуждено уголовное дело.

Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.

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