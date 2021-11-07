В «Новой Голландии» начали заливать каток

В «Новой Голландии» начали заливать каток
Каток в творческом пространстве. Фото: Новая Голландия

Каток будет готов ближе к середине ноября.

В Санкт-Петербурге начали заливать каток в «Новой Голландии». Работы, стартовавшие в эти выходные, могут закончить уже в середине ноября. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в пресс-службе творческого пространства.

Новый каток площадью в две тысячи квадратных метров будет работать даже в плюсовую температуру, так как он оснащен специальной системой охлаждения льда. Найти место для катания на коньках можно, как и всегда, возле главной сцены. Напоминаем, что в 2020 голу каток в «Новой Голландии» заработал 14 ноября.

К слову, каток также подготавливают в «Севкабель порту». Его планируют открыть 13 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Новую Голландию» и «Петергоф» можно будет посетить без QR-кода во время локдауна.

каток новая голландия новости СПб


 

Новости партнеров
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Новой Голландии» начали заливать каток
Суд арестовал всех обвиняемых по делу о нападении на мужчину с ребенком в ...
Зарплатные ожидание петербурженок оказались ниже, чем у мужчин
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 17-летней ...
На Урале подросток сбежала из приемной семьи и попросилась в детдом
Терапевт рассказала, как вернуть память после коронавируса
Азмун прокомментировал свой сотый матч за «Зенит»
COVID-19 может вызывать воспаление сердца у кошек и собак