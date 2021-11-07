В «Новой Голландии» начали заливать каток

Каток будет готов ближе к середине ноября.

В Санкт-Петербурге начали заливать каток в «Новой Голландии». Работы, стартовавшие в эти выходные, могут закончить уже в середине ноября. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в пресс-службе творческого пространства.

Новый каток площадью в две тысячи квадратных метров будет работать даже в плюсовую температуру, так как он оснащен специальной системой охлаждения льда. Найти место для катания на коньках можно, как и всегда, возле главной сцены. Напоминаем, что в 2020 голу каток в «Новой Голландии» заработал 14 ноября.

К слову, каток также подготавливают в «Севкабель порту». Его планируют открыть 13 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Новую Голландию» и «Петергоф» можно будет посетить без QR-кода во время локдауна.